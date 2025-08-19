Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Formalite evlilik (istanbul-izmir) HEMŞİRE

İstanbul veya izmirden formalite evlilik . Eş tayini için. ( evlilik sözleşmeli şartı)


kykdr
Aday Memur
19 Ağustos 2025 01:09
az kaldı kafayı yemenize

jackreacher52
Memur
19 Ağustos 2025 01:16

malının yarısına çökülünce gelen formalite hissi

