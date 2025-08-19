Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Vakıfbanka yönelik birlik olup kullanmayalım.

Arkadaşlar artık bu işin suyu çıktı. Banka promosyonu komik, memur maaş zammı görüşmeleri evlere şenlik zaten.. bizim bir irademiz bir birlikte hareket etme durumumuz nasıl olmaz aklım almıyor.

Ben önceki promosyon düzeltme olaylarında bu banka kullanımını kesmiştim. Şahsım garantiye geçtim maaş geldiği gibi oraya aktarıyorum. Aynısını hepimiz yapmalıyız polisi, katibi, mübaşiri, ikmsi hepimiz..

1- Kredi kartını derhal kapat borç varsada taksitlerini sonra ödersin. Kapatınca da takip edilebiliyor.

2- Ek hesap falan asla kalmasın.

3-Kampanyalı alternatif bankalar (vakıfta bir cacık yok bildiğiniz üzere kartı anlaşmasız her yerle )ve hesap işletim ücreti almayanlar 5-6 banka var googledan bakarsanız.

4- Tespit ettiğiniz bankaya derhal geçişle maaşın yattığı gece tüm parayı ilgili bankaya aktarıp işlemlerinize ordan devam edin. (faturalar, ilgili bankanın kredi kartı ödemesi.. aidatsız kart veren çok banka var kampanya seçerek siz haricen de katılabiliyorsunuz. Kampanya olmasa ne vakıftan farkı olmaz en fazla :)

6- Fatura, mtv, ıvır zıvır hiçbir şeyin ödemesini yapmayın bunu sisteme oturtup geçtiğiniz bankanın, kart ve kredi kartını kullanın.

EĞER BİZ BİR ŞEY YAPMAZSAK KİMSE BİR ŞEY YAPMAYACAK.

