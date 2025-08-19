memurlar net ve memurlar

bu site memurların sorunlarını dile getiren yazılar yazdıgımda beni engelliyor yasaklıyor. kendi gölgelerinden korkan tipler bunlar. yalnızca kpss robotu için kullanıyordum bu maaş muhabbetleri için mecburen geri dondum hepiniz buradasınız. yok mu delikanlı yiğit bir yazılımcı yahu

bu site memurların sorunlarını dile getiren yazılar yazdıgımda beni engelliyor yasaklıyor. kendi gölgelerinden korkan tipler bunlar. yalnızca kpss robotu için kullanıyordum bu maaş muhabbetleri için mecburen geri dondum hepiniz buradasınız. yok mu delikanlı yiğit bir yazılımcı yahu