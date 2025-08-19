Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ağustos 2025 08:22
memurlar net ve memurlar

Memurların hakkını savunurken bile yanında olmayan, yandaşlığı memurlara değil de ağalarına yapan net. Adını değiştir bari de rengin belli olsun. Bu ülke de kimse insanın ya da haklının yanında neden olamıyor arkadaş !!!


dadass
Şef
19 Ağustos 2025 08:40

En azından şu zam görüşmeleri her gün ana sayfadan haber yapılıp memurun sesi duyurulmalı idi...


ysgreys
Yasaklı
19 Ağustos 2025 09:07
bu site memurların sorunlarını dile getiren yazılar yazdıgımda beni engelliyor yasaklıyor. kendi gölgelerinden korkan tipler bunlar. yalnızca kpss robotu için kullanıyordum bu maaş muhabbetleri için mecburen geri dondum hepiniz buradasınız. yok mu delikanlı yiğit bir yazılımcı yahu
