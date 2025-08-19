Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ağustos 2025 08:59
Grev Grev Grev ! Dıkşın Dıkşın Dıkşın!

Hatırlayanlarımız vardır, çocukken oynadığımız oyunlardan biri de oyuncak silah niyetine elimize sopa, süpürge gibi bir şey alıp, silah gibi tutup grev grev grev, dıkşın dıkşın dıkşın gibi kendi kendimize uydurduğumuz ses efektleriyle adam vurmaca oynardık sözüm ona. Şimdilerde malumunuz, memur sendikalarının duyurduğu 1 günlük grev meselesi de bana çocukken oynadığımız bu oyunu hatırlattı. Bir günlük grev mi olur arkadaş! Zaten ciddiye alan da olmadı pek. Yapacaksan şöyle en kallavisinden, muhatabına diz çöktürecek bir grev yapacaksın. Sözüm ona grev, sözüm ona sendikacılık. Grev grev grev, dıkşın dıkşın dıkşın!

