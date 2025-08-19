Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Yasaklı
19 Ağustos 2025 09:05
memurlar iş bıraktı ne oldu ee?
hükümet memurla alay etmeye devam ediyor. 1 gün grev yapıldı bitti mi hakem heyeti ne derse o mu? kabul mu edilecek bu rezil oranlar yoksa sendikaların bir planı var mı? hiç sanmıyorum.

SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
19 Ağustos 2025 09:16

Sendika 1den fazla iş bırakma yapamaz o iş bitti


redsabbath
Şef
19 Ağustos 2025 09:59

Memur kesinlikle iş bırakmadı. Sendika da bırakmasını istemedi organize etmedi. Bir iş yerinde 80 kişi iş bıraksa 20 kişi bırakmasa bile iş bırakma etkisizleşir.

Sendikalar hiç kimseye neyin nasıl yapılacağanı anlatmadı öyle yarım yamalak bir gün geçti. Memurların Ne kadar uyumsuz beraber hareket edemez bir grup oldukları iş verene, sendikaların desteği ile gösterilmiş oldu..


jackreacher52
Memur
19 Ağustos 2025 10:04

halk hiçbir işe yaramadıklarını anladı


Produss
Daire Başkanı
19 Ağustos 2025 10:08

bazı kurumlarda sendikacılar bile yürüyüşe katılmamış :)


Zabitkatibi.1905
Memur
19 Ağustos 2025 10:08
Okullar kapalı, adliyede adli tatil var. Bir çok personel zaten yıllık izinde. Zamanlama kötü oldu. Okullar açıkken, duruşmalar varken olsaydı o zaman anlardı herkes.

Mavi.Ufuklar
Şube Müdürü
19 Ağustos 2025 10:11

Malum sendikanın çalıştığım işyerindeki temsilcisi grev yapan memurlarla alay ediyordu. Bırak grevi organize etmeyi sendika temsilcileri milletle alay ediyorlar.


İsmi Lazım Deil
Daire Başkanı
19 Ağustos 2025 11:31

Bu sendikalarda kurtulamadığımız sürece memurun hiçbir sorunu çözülmez.

