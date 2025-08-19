Memurlar iş bıraktı ne oldu ?

Okullar kapalı, adliyede adli tatil var. Bir çok personel zaten yıllık izinde. Zamanlama kötü oldu. Okullar açıkken, duruşmalar varken olsaydı o zaman anlardı herkes.

Okullar kapalı, adliyede adli tatil var. Bir çok personel zaten yıllık izinde. Zamanlama kötü oldu. Okullar açıkken, duruşmalar varken olsaydı o zaman anlardı herkes.