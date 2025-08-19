Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
19 Ağustos 2025 09:14
Eşlerin Lojmandan Yararlanması

Merhaba, eşler lojmandan ne şekilde yararlanabiliyor? Ayrı ayrı 5 yıl oturma hakları var mı?


sevgi ve aşk
Daire Başkanı
19 Ağustos 2025 10:11

etik değil. boşanmaları lazım..


fahriye35
Aday Memur
19 Ağustos 2025 10:12

Boşansalar da 5 yıl lojman hakkından faydalanmış oluyor. Yine de oturabilir mi ki?

üst devre
Memur
19 Ağustos 2025 11:02

umarım siz de emekliliğe kadar lojmandan yararlanırsınız.


Adalet34.
Aday Memur
19 Ağustos 2025 11:13

İnşallah lojmanı üzerinize yaparlar.


fahriye35
Aday Memur
19 Ağustos 2025 11:21

Böyle bir talebim yok, olursa mutlaka size de iletirim.

sevgi ve aşk
Daire Başkanı
19 Ağustos 2025 11:21

ben 5+5 iki eş için diye düşündüm. sanırımda öye. yoksa 5 sene oturabilirler tabiki de.. bu arada lojman hakkım var yıllardır oturmadım. ihtiyacı olan arkadaşlar otursun.. ve kurum ile aynı yerde oturmak istemem.. sosyal yaşam olmaz diye düşünüyorum.. ama çocuklu aileler için iyi.. güvenlikli..


fahriye35
Aday Memur
19 Ağustos 2025 11:24

5+5 olması hiç oturmayanlar için haksızlık gibi oluyor sanki. Sonuçta 5 yıl lojmandan faydalanmış kişi. 5+5 yararlananlar var hatta 5+5+5 yararlananların da olduğunu biliyorum. Kimisi de yıllarca sıra bekliyor lojman gelmesi için. Ne yazık ki her yerde farklı bir uygulama var.

fahriye35
Aday Memur
19 Ağustos 2025 11:28

Yok istemem, emekliliğe yakın bir sahil kasabasına yerleşmeyi düşünüyorum.

