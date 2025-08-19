Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Sgk Çakışmalı Hizmet

Arkadaşlar Meb de 2 yıla yakın büro personeli olarak çalıştım. Sonra kite mühendis olarak atandım. SGK dökümünde kurum değişirken sigorta kolu 4a dan 4c ye geçti. İşe başladığım tarihle işten ayrıldığım tarih üzerinde soru işareti yapıp çakışmalı hizmet diyor. Yeni fak ettim. Ne anlama geliyor bilgisi olan var mı?

