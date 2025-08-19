Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ağustos 2025 10:25
2 milyon TL nin faiz getirisi aylık 80 bin tl civarında !!!

Çalışmaya gerek yok artık bu ülkede !

Herkese hayırlı işler .


ece-ogretmen-ist
Aday Memur
19 Ağustos 2025 10:31

Faiz haramdır


alikuşcu
Memur
19 Ağustos 2025 10:33

3 seneye asgari ücret 80bin olur. mecbur çalışacaksın.


3misfortune
Aday Memur
19 Ağustos 2025 10:40

Maliye bakanı varken 3 seneye en düşük memur maaşı bile 80 olmaz

alikuşcu, 2 saat önce

3 seneye asgari ücret 80bin olur. mecbur çalışacaksın.


iras
Genel Müdür
19 Ağustos 2025 10:51

İki milyon TL bile etmiyoruz zira nen 60 bin TL kazanıyorum o 80 bin tl


Mavi.Ufuklar
Şube Müdürü
19 Ağustos 2025 10:54

Faiz oranı %46, gerçek enflasyon %60 %70 bandında. Yani, parasını faize yatıran birisi, nominal olarak getiri elde ediyor olsa bile, reel olarak %25 ile %35 arasında zarardadır. Faizden uzak durun. BİST30 sağlam hisse senedi alın faize yatıracağınıza. Migros, BİM, Aselsan, Akbank, Garanti sağlam hisseler.


ExpertE
Genel Müdür
19 Ağustos 2025 10:59

80bin para mı :) ayrıca faizler kademeli düşmekte, bikaç seneye toplam da çöp olur ekonomi bilin az!

