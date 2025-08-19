Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Çalışma Barışının Sağlanması İçin Kamu İşçisi-Memur Arasındaki Gelir Adaletsizliği Giderilmelidir

En önemli sorunumuz bu oldu:

- Kamu işçisi ile memur arasında oluşturulan bu gelir adaletsizliği giderilmediği sürece kamuda çok büyük huzursuzluklar olacaktır. Huzurun ve çalışma barışının sağlanması için gelir adaleti mutlaka sağlanmalıdır.

- Okumuş, eğitimli ve sınavla atanmış memur ezik duruma düşürülmüştür.

- En düşük bekar memur maaşı 47.500 TL iken kamu işçisinin aylık ortalama geliri maaş+ek ödemeleriyle 66.000 TL civarındadır.

- Bu sorun iş yerinde çok büyük huzursuzluk oluşturur ve bunun önleminin en kısa zamanda alınması gerekmektedir.

