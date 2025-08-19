Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Ağustos 2025 10:37
Kadrosu ilkokulda bulunan ingilizce öğretmenin aynı yerdeki ortakokul ingilizce dersine de girmesi z

Selamlar.

Eşimin 2025 Şubat döneminde norm fazlası olması nedeniyle şehrin 25 km dışında bir ilkokula ataması yapıldı. İlkokuldaki ingilizce branş dersi saati 6 veya 8di. Okul tarafından bu ders saatinin yeterli olmadığı belirtilerek teknoloji tasarım, yapay zeka gibi bazı ilave dersler verilerek 2 tam gün okula gelmesi sağlandı. Bizim için de uygun olduğu için derslere bu şekilde girdi. Tercih döneminde de herhangi bir tercihte bulunmadık.

Yaz döneminde ortaokulun ingilizce derslerine giren öğretmenin tayini çıkmış ve ortaokula yeni ingilizce öğretmeni görevlendirmesi yapılmamış. Bu derslere eşimin girmesi isteniyor. Bu durumda gireceği ders sayısı 20ye çıkıyor ve okul müdürü de mecburen-muhtemelen 4 gün okula gelmesi gerektiğini söyledi.

Kadrosu ilkokulda bulunan öğretmenin aynı avluda bulunuyor diye ortaokulun derslerine girmesi zorunlu mu. Diyelim ki ilkokulda girdiği ders saati, girmesi gereken asgari ders saatinin altında kalıyor, geriye kalan dersleri ilçe merkezinde başka bir okulda tamamlaması mümkün müdür?

ulaşım ciddi problem oluyor.

Konu hakkında bilgi verebilirseniz müteşekkir olurum.

Çok Yazılan Konular

Okul psikolojik danışmanlığı statüsü artırılmalıGeçmiş olsun. Son teklif: 11+7 + 4+4Ağlıyorsunuz ama %80 malum sendikadasınız.Kuşa dönen ek derslerAdalet bakanlığı promosyonu merkezden yapılıyor. MEB de yapmalı.Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuSeminerler online olmalıEğitimbirsen'den istifa! Yoksulluk sınırı!Yüzdelik zam az olursa ek ders yine yükselmeyecekYöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi

Sözlük

makyavelizm 1 batsça 1 umurumda değil 1 zerdeçal 1 mevlid yemeği ile ilgili içerik üreten kız 1 günün filmi 1 Baykuş 3 ameliyat dikişi 1 ölü dil 1 diyojen 1

Son Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in Sözleri Siyasetin Konusu Değil3 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkatHaziran ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı4 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında şoför tutuklandıTrafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapıldı

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur