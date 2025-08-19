Kadrosu ilkokulda bulunan ingilizce öğretmenin aynı yerdeki ortakokul ingilizce dersine de girmesi z

Selamlar.

Eşimin 2025 Şubat döneminde norm fazlası olması nedeniyle şehrin 25 km dışında bir ilkokula ataması yapıldı. İlkokuldaki ingilizce branş dersi saati 6 veya 8di. Okul tarafından bu ders saatinin yeterli olmadığı belirtilerek teknoloji tasarım, yapay zeka gibi bazı ilave dersler verilerek 2 tam gün okula gelmesi sağlandı. Bizim için de uygun olduğu için derslere bu şekilde girdi. Tercih döneminde de herhangi bir tercihte bulunmadık.

Yaz döneminde ortaokulun ingilizce derslerine giren öğretmenin tayini çıkmış ve ortaokula yeni ingilizce öğretmeni görevlendirmesi yapılmamış. Bu derslere eşimin girmesi isteniyor. Bu durumda gireceği ders sayısı 20ye çıkıyor ve okul müdürü de mecburen-muhtemelen 4 gün okula gelmesi gerektiğini söyledi.

Kadrosu ilkokulda bulunan öğretmenin aynı avluda bulunuyor diye ortaokulun derslerine girmesi zorunlu mu. Diyelim ki ilkokulda girdiği ders saati, girmesi gereken asgari ders saatinin altında kalıyor, geriye kalan dersleri ilçe merkezinde başka bir okulda tamamlaması mümkün müdür?

ulaşım ciddi problem oluyor.

Konu hakkında bilgi verebilirseniz müteşekkir olurum.