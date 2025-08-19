Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Ağustos 2025 10:37
Kadrosu ilkokulda bulunan ingilizce öğretmenin aynı yerdeki ortakokul ingilizce dersine de girmesi

Selamlar.

Eşimin 2025 Şubat döneminde norm fazlası olması nedeniyle şehrin 25 km dışında bir ilkokula ataması yapıldı. İlkokuldaki ingilizce branş dersi saati 6 veya 8di. Okul tarafından bu ders saatinin yeterli olmadığı belirtilerek teknoloji tasarım, yapay zeka gibi bazı ilave dersler verilerek 2 tam gün okula gelmesi sağlandı. Bizim için de uygun olduğu için derslere bu şekilde girdi. Tercih döneminde de herhangi bir tercihte bulunmadık.

Yaz döneminde ortaokulun ingilizce derslerine giren öğretmenin tayini çıkmış ve ortaokula yeni ingilizce öğretmeni görevlendirmesi yapılmamış. Bu derslere eşimin girmesi isteniyor. Bu durumda gireceği ders sayısı 20ye çıkıyor ve okul müdürü de mecburen-muhtemelen 4 gün okula gelmesi gerektiğini söyledi.

Kadrosu ilkokulda bulunan öğretmenin aynı avluda bulunuyor diye ortaokulun derslerine girmesi zorunlu mu. Diyelim ki ilkokulda girdiği ders saati, girmesi gereken asgari ders saatinin altında kalıyor, geriye kalan dersleri ilçe merkezinde başka bir okulda tamamlaması mümkün müdür?

ulaşım ciddi problem oluyor.

Konu hakkında bilgi verebilirseniz müteşekkir olurum.


TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
19 Ağustos 2025 12:14

21 saate kadar ilçenin herhangi bir okulunda ders verebilir, 3 okula da verebilir hocam.


fatih ç.
Genel Müdür
19 Ağustos 2025 12:52

21 saate kadar farklı okulda ders verilebilir, zorunlu.

Diye biliyordum ben de ta ki ev arkadaşımın arkadaşı bu görevi reddedene kadar. Başka bir okulda tamamlamak zorunda kalmadı 3 yıl önce. O zamandan bu zamana değişmiş midir bilemem ama arkadaş 14 saate mi ne giriyordu sadece. Sendikayla görüşün bence, resmi kanun nedir diye.

Bununla birlikte kadrosunun olduğu okulun müdürü de ders programını 2 güne sıkıştırmak zorunda değil. İş inada binerse 5 güne yayabilir, bu da yasal.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okul psikolojik danışmanlığı statüsü artırılmalıGeçmiş olsun. Son teklif: 11+7 + 4+4Ağlıyorsunuz ama %80 malum sendikadasınız.Adalet bakanlığı promosyonu merkezden yapılıyor. MEB de yapmalı.Kuşa dönen ek derslerNorm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuSeminerler online olmalıEğitimbirsen'den istifa! Yoksulluk sınırı!Benim Tahminim 2026: %12 + %8 2027: %5 + %5 ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)

Sözlük

j harfi 1 mevlid yemeği ile ilgili içerik üreten kız 1 ölü dil 1 sosyal medya üzerinden 1 Baykuş 3 günün filmi 1 ameliyat dikişi 1 ben yoldan gönüllü çıktım 1 umurumda değil 1 makyavelizm 1

Son Haberler

Numan Kurtulmuş: TBMM Hiçbir Pazarlığın Konusu OlmazHastanelerde hijyen için QR kodlu yeni dönemEvinde ölü bulundu: İzmir'de beyin cerrahının şüpheli ölümüMemur-Sen: Uyarıyoruz!Trafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapıldı

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur