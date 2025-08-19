Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ağustos 2025 10:58
bugün yeni teklif gelecek mi?

Vladimir Harkonnen
19 Ağustos 2025 11:03

Keşke daha iyi bir teklif gelse ama görünen o ki en fazla bir puan arttırıp kabul ettirecekler.


debug
Müsteşar Yardımcısı
19 Ağustos 2025 11:09

gelecekmiş %11.5 +1001TL :) çok da ümitlenmeyin demeye çalışıyorum. hükümetin gözünde torpille aldıkları bir kısmı ilkokul mezunu olan temizlik işçileri kadar değeri yok memurun. Ki çok normal %90'ı kendi adamları zaten. teknik okul mezunlarını Teknik hizmetler sınıfına almayıp(memur nitelik kodu oyunu ile) 10bin lira fazla maaş vermemek için 40 takla atan hükümet kendi adamlarına yedirecek parayı tabi ki.


prm.mamy
Aday Memur
19 Ağustos 2025 11:10

bugun bir tane daha gelır teklıf oda 12 ye 8 yaparlar gecerler diger 2027 de sefalet kapıda


omaryusuf
Şef
19 Ağustos 2025 11:14
aynn
prm.mamy, 54 dk. önce

skarner
Memur
19 Ağustos 2025 11:48

dünkünü son teklif diye verdiler kararları değişirse gelir ama yine farklı olmaz


fakir.adam
Şube Müdürü
19 Ağustos 2025 11:48

dünki son teklifti. hakem heyetine kaldı iş.


Exsoso
Aday Memur
19 Ağustos 2025 11:51

Şu forumun üyeleri çok tuhaf bir soru soruyoruz disslike atıyorlar. Yani ne alaka onu çözemedim?

Dün son teklifti bitti hocam. Hakem heyeti ne derse o artık.

