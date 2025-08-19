Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ağustos 2025 11:00
borç batağımdayım. cebimde param kalmadı.

maaş 55 bin 15 kira geri kalan kredi borçları. diğer krediler hariç. uzun bir süre böyle olacak. faturalar, kira, hepsi bekliyor. cebimde sadece 300 tl var. icralar kapıda. o kadar bunaldım ki ne yapacağımı bilmiyorum. :(


Yasin.Ozen
Müsteşar Yardımcısı
19 Ağustos 2025 11:05

Birazdan kira ucuzmuş çok yeme harcama deyip akıl verenler gelir :)


debug
Müsteşar Yardımcısı
19 Ağustos 2025 11:06

icraya düşene kadar sıkıntı yapıyor insan sonra bi rahatlama geliyor :) bırak icraya düşsün üzerine mal yoksa alıp alacakları aylık 13-15bin para en azından maaşının geri kalanı sana kalmış olur. herkes aynı durumda 2 sene önce benim de öyleydi. baktım olmuyor bıraktım en sonunda icraya. avukatla konuşup yapılandırdım. önümüzdeki ay son. 300-500TL ile insanın psikolojisi bozuluyor. öbür türlü zor da geçinsen eline para kalıyor hiç olmazsa. takmayın çok hocam. hepsi geçiyor valla üzüldüğünle kalıyorsun.


İsmi Lazım Deil
Daire Başkanı
19 Ağustos 2025 11:09

Niye ayağını yorganına göre uzatmıyorsun. Hiç bitmeyecek gibi para harcıyorsun?


egop0
Memur
19 Ağustos 2025 11:11

Kredi kartı yapılandırma olayını araştır, şartların tutuyorsa başvur özel harcamalarını ertele, bir süre kaktüs modeliyle yaşamaya çalış.


danceinthesky
Aday Memur
19 Ağustos 2025 11:11

Allah yardım etsin. Bu maaşlarla çok zor malesef.


Mussa1453
Aday Memur
19 Ağustos 2025 11:20

Ben senden de beterim hocam,kmh her ay -45 den başlıyor,3 ay da bir kredi çekmeye çalışıyorum, bi yerde stop edeceğim ama nerde


FırençeskoTotti
Aday Memur
19 Ağustos 2025 12:02
Belli ki adam borç batağından dolayı bunalımda. Belki çare bulurum diye gelip burda yardım istemiş, sen ise saçmalamışsın. Adamın ne çektiğini nerden biliyorsun da ahkam kesiyorsun?
İsmi Lazım Deil, 55 dk. önce

Niye ayağını yorganına göre uzatmıyorsun. Hiç bitmeyecek gibi para harcıyorsun?

