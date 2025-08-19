Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Ağustos 2025 11:26
Sınıf rehberliği ek ders ücreti kaldırılıyor mu!!?

Haber doğru mu değil mi bilmiyorum. Sınıf rehberliği ek ders ücreti kaldırıldığı belirtiliyor. Zaten kimsenin istemediği herkesin kulüp istediği bir ortamda bundan daha kötüsü ne olabilir!?

https://ogretmenlersitesi.com/haber/son_dakika_ogretmenlerin_ek_dersleri_azaliyor_aylik_1288_tl_kayip_kapida-338885.html


batman123
Aday Memur
19 Ağustos 2025 11:27
kaldırılmis odenmicek dendi battık
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okul psikolojik danışmanlığı statüsü artırılmalıGeçmiş olsun. Son teklif: 11+7 + 4+4Ağlıyorsunuz ama %80 malum sendikadasınız.Kuşa dönen ek derslerAdalet bakanlığı promosyonu merkezden yapılıyor. MEB de yapmalı.Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuSeminerler online olmalıEğitimbirsen'den istifa! Yoksulluk sınırı!Yüzdelik zam az olursa ek ders yine yükselmeyecekYöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi

Sözlük

umurumda değil 1 sosyal medya üzerinden 1 ameliyat dikişi 1 diyojen 1 batsça 1 zerdeçal 1 ben yoldan gönüllü çıktım 1 kumpir 1 günün filmi 1 şiir 1

Son Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in Sözleri Siyasetin Konusu Değil3 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkatHaziran ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı4 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında şoför tutuklandıTrafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapıldı

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur