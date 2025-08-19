Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ağustos 2025 11:52
Sözleşmeye enflasyon dahil mi ??

Kimse kesin olarak bilmiyor.


deniz_marqez
Şef
19 Ağustos 2025 11:54

Dahil değil gözüküyor, tekliflerde arti enflasyon farkı yazmıyor haberlerde


mnmaestro
Aday Memur
19 Ağustos 2025 11:55

anlaşılan oranın üstüne eğer oluşursa enflasyon farkı eklenecek eğer bunu soruyorsanız. yani anlaşılan oran+enflasyon farkı


alimemet61
Şef
19 Ağustos 2025 14:41
Neyi bilmiyor kimse yahu. Allah seni bildiği gibi yapsın. Aç bir bak toplu iş sözleşmesi kurallarına. Ortam da ahkam kesecem diye birileri beni adam yerine koyup cevap yazsın diye yaptığınız kepazeliğe bak yahu. Bir de bozacı bulmuş kendine. Bik bik edip duruyor

Murat624
Aday Memur
19 Ağustos 2025 17:45
Ne diyon gardaş, soruma açık cevap ver yada başka konuda konuş.
alimemet61, 10 saat önce
alimemet61
Şef
19 Ağustos 2025 18:02
Gardaş, senin araştırman gerekiyor biraz diyon

hagiyatmaz
Şube Müdürü
19 Ağustos 2025 18:04

Her sözleşmede aynı yaygara, veriyorlar o ayrı madde teklifle alakası yok.


bazı harfler
19 Ağustos 2025 18:04

yasalarda olan bir şeyi sorup durmayın


A.C.D.C
Daire Başkanı
19 Ağustos 2025 18:56

enflasyon hariç sözleşmeyle alakası yok. memurun alım gücü korunur. her 6 ayda enflasyon zammı alır.


Rahatsız 1
Aday Memur
19 Ağustos 2025 19:00

Enflasyon fazla (?)çıkmayacağı icin bir önemi yok


Exsoso
Aday Memur
19 Ağustos 2025 19:11

Nasıl yok en az %5 alacağız o enflasyondan.

