Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ağustos 2025 11:52
Yaw Allah için cevaplayın. Sözleşmeye enflasyon dahil mi ??
Kimse kesin olarak bilmiyor.

deniz_marqez
Şef
19 Ağustos 2025 11:54

Dahil değil gözüküyor, tekliflerde arti enflasyon farkı yazmıyor haberlerde


mnmaestro
Aday Memur
19 Ağustos 2025 11:55

anlaşılan oranın üstüne eğer oluşursa enflasyon farkı eklenecek eğer bunu soruyorsanız. yani anlaşılan oran+enflasyon farkı

