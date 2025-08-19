Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Ağustos 2025 11:57
ATM ŞARTI KALDIRILSIN KİMSE ATM KULLANMIYOR . 90 TEKLİF ETMEK HAKARETTİR.

ATM ŞARTI KALDIRILSIN KİMSE ATM KULLANMIYOR . 90 TEKLİF ETMEK HAKARETTİR.

Evet arkadaşlar kimse atm kullanmıyor bırak atm yı kart bile kullanmayı azalttık EFT HAVALE FAST KAREKOD her yerde geçiyor. Bu ATM şartın dan dolayı bu haldeyiz sesimizi duyun borç içindeyiz bize sadaka değil 3 yıl boyunca maaşlarımız üzerinden kazandığınız paralarla yıl sonu %400 kar açıklıyorsunuz bize hakettiğimiz miktarı verin 50 bin maaş alıp 25 bin kira ödüyoruz borç içindeyiz bizim için önemli olan bu tutarı dalga geçerek teklif etmeyin aileleriyle birlikte 1 milyon insan bunu bekliyor. yetkililer sesizimiz duysun

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikPromosyon ihalesi ertelendiPromosyon İhalesini nasıl takip edeceğiz, saat kaçta? 2028 Banka Promosyonu Ana Konu300 bini unutun diyor. Yarın Kimler İş Bırakacak?2024 iş yurdu kar payı ?Promosyon teklifine tepki olarak banka ürünlerini iptal etmek lazımAdliyelerden Vakıfbank Şubeleri Kaldırılmalıİş bırakma eylemine uymak

Sözlük

sosyal medya üzerinden 1 ameliyat dikişi 1 kumpir 1 batsça 1 ölü dil 1 günün filmi 1 umurumda değil 1 ben yoldan gönüllü çıktım 1 j harfi 1 diyojen 1

Son Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in Sözleri Siyasetin Konusu Değil3 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkatHaziran ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı4 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında şoför tutuklandıTrafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapıldı

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur