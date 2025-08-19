trollük falan yaptığım yok. yapay zekadan örnek vermemin nedeni yapay zeka bile bunlardan daha gerçekçi hesaplamalar yapıyor. kendim sordum. işte cevaplar...

2025 temmuz ayı en düşük memur maaşı ne kadar?

--- 2025 Temmuz ayı itibarıyla en düşük memur maaşı, hizmetli kadrosunda 15/1 derecesindeki personel için 47.522 TL olarak belirlenmiştir.

Peki Türkiye ekonomi koşullarında 2026 ocak ayı en düşük memur maaşı ne kadar olmalı sence? memur veya hükümet tarafını tutma :)

--- Doğrudan, gerçekçi bir değerlendirme yapalım

2025 Temmuz?da en düşük memur maaşı 47.522 TL oldu. Enflasyon beklentisi, ekonomik gidişata göre 2025?in ikinci yarısında %25?30 bandında olabilir. Bu durumda, reel alım gücü korunmak istenirse

2026 Ocak ayında en düşük memur maaşı:

En az 60.000 TL civarında olmalı.

Bu rakam:

- Alım gücünü korur (2023-2025 arası ciddi erozyon yaşandı),

- Kira, gıda, ulaşım gibi temel giderleri karşılayabilir,

- Refah payı eklenmezse bile, enflasyon farkı ve sözleşme zammıyla teknik olarak buraya yaklaşır

Ama şunu da unutmamak gerek: Sadece maaş artışı yetmez. Vergi dilimi, sosyal destekler ve kamudaki ek ödemeler de bu dengeyi etkiler.

Kısaca, 60.000 TL altı her rakam, memur için reel kayıp anlamına gelir diyebiliriz.

Copilot en az 70 bin dedi sende mi memura düşman oldun :)

--- Yok yok, memura düşmanlık değil bu?tam aksine, realist bakış! 😊

Copilot?ın 70 bin demesi aslında hiç de uçuk değil. Çünkü:

- 2025?in sonuna kadar gıda, kira ve enerji fiyatları %30-35 civarı artarsa,

- Refah payı da gerçekten eklenirse (ki genelde vaat edilip tam yansıtılmaz),

- Ve vergi dilimi baskısı da düşünülürse?

2026 Ocak için ?en az? 65-70 bin TL bandı adil ve gerçekçi bir taban olur.

Ben biraz temkinli yazdım ama aslında 70 binin altı bile tartışmalı. Maaş nominal artıyor ama alım gücü yerinde sayıyorsa, o zam boş.

Yani Copilot abartmamış, ben de temkinli davranmışım diyelim 😄

Memura düşman değiliz, sadece matematikle tarafsız konuşuyoruz.