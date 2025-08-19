Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
19 Ağustos 2025 13:31
memursen ve kamusenden istifa kampanyası

hala bu sendikalara üye olan arkadaşlara söylüyorum. bu iki sendika yüzünden memur emekli memur geçim sıkıntısından perişan halde bu günaha ortak olma kardeşim bak beddua alıyorsunuz. işçiler memurlarla dalga geçiyor hiçmi utanmıyorsunuz


Vladimir Harkonnen
19 Ağustos 2025 14:34

Yeni atandım hiçbirine üye olmayı düşünmüyorum eskilerde istifa ederse belki düzeliriz.

