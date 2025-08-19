Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Becayiş istiyor
19 Ağustos 2025 14:17
Aynı yıl içinde birden fazla nakil yapılabilir mi?

yatılı da fen lisesinde okuyan oğlum ilçemizde anadolu lisesine gelmek istiyor. ama benim tayin olma durumum var başka ile bu durumda anadolu lisesinde aldırsak ekim ayında tayin çıkarsa başka bir ildeki fen lisesine tekrar nakil yaptırabilir miyiz. bununla ilgili bir sınırlama var mı.


ünifeb_1907
Şef
19 Ağustos 2025 15:59
puani yettigi müddetçe istediğiniz kadar nakil yapabilirsiniz (yalnız nakiller belirli dönemlerde haftalık sonrasında ise aylık olarak yapılır)

bahçesaray
Şef
19 Ağustos 2025 17:03
15 Kasım 2022'de Resmi Gazete'ye bakım, orada tayin nedeniyle yer değiştiren öğretmenlerin çocukları için nakil dönemi dışında, Mem yerleştirme komisyonu kararı ile nakilde kolaylık geldi
