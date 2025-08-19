Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker


19 Ağustos 2025 14:17
Ne zaman kadro alırım?

Mart 2023'te göreve başladım, ne zaman kadro alırım? Önümüzdeki yılbaşında 3 aylık daha mı kadro için sözleşme imzalamam gerekecek yoksa bu yıl sonunda kadroya geçmiş olur muyum?


bilgisayartekniker
Editor
19 Ağustos 2025 14:22

2026 mart ayında kadro dilekçenizi kuruma verebilirsiniz.(kadroya geçiş isteğe bağlı bir durumdur geçmek için kurumunuza dilekçe vermeniz gerekir)


livingforpeace
Aday Memur
19 Ağustos 2025 14:22
Evet önümüzdeki yılbaşında da sözleşme imzalayacaksınız. 3 yılınız dolunca da kurumunuza dilekçe verip kadroya geçeceksiniz.

camelbox
Aday Memur
19 Ağustos 2025 14:25

3+1 sistemi ile zorunlu hale gelmedi mi bu

camelbox
Aday Memur
19 Ağustos 2025 14:26

teşekkür ederim

bilgisayartekniker
Editor
19 Ağustos 2025 14:43

kanunen zorunluluk yok hocam isteğe bağlı sizin takip etmeniz gerekiyor ve dilekçe vermeniz gerekiyor ilgili kanun maddesini göndereyim:

(Ek paragraf: 19/1/2023 - 7433/2 md.)

Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları hâlinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanır.

