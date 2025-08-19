PFO ve Polis Olmak

merhaba benbu sene 2025 jandarma subaylık Suem kazandım ve kalbimde Pfo olduğu için elendim polislik sağlık mevzuatında semptomsuz Pfo kabul yazıyor bende de semptomsuz Pfo vardı TSK kabul etmedi Pfo olup polis olan biri var mı sorun oluyor mu bilgilendirirseniz çok sevinirim

