PFO ve Subaylık

merhaba ben 2025 jandarma Suem alımında asil olarak kazandım ve Pfo olduğu için sağlıkta elendim yönetmelikte A bandıkta geçiyor Pfo 25 senedir böyle bir rahatsızlığım olduğunu bilmediğim için şok olup itiraz etmemiştim Pfo olup subay ve astsubay olan var mı ? semptomsuz Pfo polis mevzuatında var kabul diyor tsk kesin kabul etmiyor mu bilgilendirirseniz çok sevinirim

merhaba ben 2025 jandarma Suem alımında asil olarak kazandım ve Pfo olduğu için sağlıkta elendim yönetmelikte A bandıkta geçiyor Pfo 25 senedir böyle bir rahatsızlığım olduğunu bilmediğim için şok olup itiraz etmemiştim Pfo olup subay ve astsubay olan var mı ? semptomsuz Pfo polis mevzuatında var kabul diyor tsk kesin kabul etmiyor mu bilgilendirirseniz çok sevinirim