2. il dışı

2. il dışı tayin için takvim ne zaman belli olur sizce arkadaslar? 10 gun falan kaldi cunku okulun başlamasına.


Special36
Aday Memur
19 Ağustos 2025 14:49
.

nikneyme
Şef
19 Ağustos 2025 15:17

Bekliyoruz.

