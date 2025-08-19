Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
İkinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme.

2. il dışı tayin için takvim ne zaman belli olur sizce arkadaslar? 10 gun falan kaldi cunku okulun başlamasına.


nikneyme
Şef
19 Ağustos 2025 15:17

Bekliyoruz.


Sakaryalı540
Şef
19 Ağustos 2025 16:16

Cuma günü belli olur hafta içi açıklanır koştur koştur iş halleder tercih yapacaklar.


osimosi
Şef
19 Ağustos 2025 17:20

2. il dışı atamaya başvurup tayinimiz çıktıktan sonra , yeniden yöneticilik başvurusu da yapılabilir mi? Gerçi 2. il dışının olacağını da pek sanmıyorum.


Sakaryalı540
Şef
19 Ağustos 2025 17:23

Bakan açıklama yaptı yapılacak diye ikinci il dışı yapılacak kardeşim kendini ona göre ayarla.

osimosi
Şef
19 Ağustos 2025 18:28

Peki yeniden yöneticil görevlendirme başvurusunda bulunabilecek miyim? 2. il dışı olursa yönetici açğ olabilir çünkü.

Sakaryalı540
Şef
19 Ağustos 2025 19:18

O konu hakkında bilgim yok maalesef. Editör cevaplar tahminimce bilgisi vardır onun

tipsis
Aday Memur
19 Ağustos 2025 20:07

İl dışına başvurursan gönüllü ayrılmış oluyorsun 1 yıl beklemek zorundasın

özTÜRK12
Memur
19 Ağustos 2025 20:38
2.İl dışı ile 2.iliçi hakkı da verilir mi acaba ayrıca kkavuz nezaman yayınlanır çok az zaman kaldı

özTÜRK12
Memur
19 Ağustos 2025 21:22
güncel
