Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ağustos 2025 15:21
Sendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldı

Haber bu ama ne saati yazıyor ne de tekli verilip verilmeyeceği iyice komedi oldu :)

Çok Yazılan Konular

Memurla dalga geçilmesiYeni teklifi açıklıyorum18 Ağustos İş Bırakma Eylemibugün yeni teklif gelecek mi?%11+yıl sonu enflasyon tahmini.Memur kız çocuğu ölen anne ya da babadan maaş alır mı?borç batağımdayım. cebimde param kalmadı.Saat 18:30?daki tahminim. Yüzde 11 ve 1250 tlSosyal Denge Tazminatı2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?

Sözlük

umurumda değil 1 mevlid yemeği ile ilgili içerik üreten kız 1 zerdeçal 1 ben yoldan gönüllü çıktım 1 günün filmi 1 ölü dil 1 j harfi 1 sosyal medya üzerinden 1 diyojen 1 şiir 1

Son Haberler

Numan Kurtulmuş: TBMM Hiçbir Pazarlığın Konusu OlmazHastanelerde hijyen için QR kodlu yeni dönemEvinde ölü bulundu: İzmir'de beyin cerrahının şüpheli ölümüMemur-Sen: Uyarıyoruz!Trafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapıldı

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur