Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ağustos 2025 15:49
Sendika iyi bir zam teklifi alamazsa masadan çekilsin.

Sendika iyi bir zam teklifi alamazsa masadan çekilsin. Zammı hükümet belirlesin. Hedef olan en düşük memur maaşı en düşük işçi maaşından az olamaz ilkesi kabul edilinceye kadar da sürekli yürüyüş, miting ıvır zıvır yapılsın. Bu konu burda kapatılmasın.


Yasin.Ozen
Müsteşar Yardımcısı
19 Ağustos 2025 16:04

% lik zam yerine sadece enflasyon kadar verilmesine anlaşıp tüm odaklarını yan haklara ek ödemelere vs. yöneltseler daha fazla kazanacağız ama varsa yoksa % lik zamma takmış millet. Her defasında enflasyon farkı alınıyor inatla devam ediyor. Memur böyleyse sendika ve hükümet de istediğini veriyor açıkçası kimse söylenmemeli.

