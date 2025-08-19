Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Biz üvey evlat mıyız?

Bi abimiz Twitter'da (yeni adıyla X'te) paylaşmış, bende burdan sorayım dedim;

Kira artışına gelince % 41,13

Trafik cezalarına gelince % 50

Yeniden değerleme oranına gelince % 43,93

Doğalgaza gelince % 24,6

Elektriğe gelince % 25

İşçiye gelince % 24 + seyyanen zam

Ama memura gelince % 11

Hakkaten merak ediyorum, sağcısı, solcusu, müslümanı, ateisti, deisti, memursen'lisi, kamusen'lisi, kesk'lisi farketmeksizin tüm kamu çalışanı arkadaşlarımız cevaplarsanız veya muhataplarımıza sorarsanız iyi olur..

Sakaryalı540
Şef
19 Ağustos 2025 16:52

Bırak üvey evladı evlâd değilsiniz durum onu gösteriyor. Üvey evlat bile olsan gene bir şeyler yapardı üvey evlad olarak bile bakmıyorlar bizlere


dmys
Memur
19 Ağustos 2025 16:58

halk memuru sevmiyor. çünki işler işliyor. eylem günü bile tüm işler yapıldı.


Çorluilolsun
Şef
19 Ağustos 2025 17:47

Çok güzel aciklamissiniz bizim oranla piyasanın alakası yok arkamızda da kimse yok, haber kanalları bile yüzeysel geçiyor işçiyi daha çok dillendiriyodu.. Bu memlekette herkes memur olmak ister ama kimse memuru sevmez yazik


firatli_genclik
Genel Müdür
19 Ağustos 2025 18:50

Yahu herkes memur olmak istediğine göre nasıl üvey evlat olmaya talip oluyor insanlar? Anlatabilir misiniz acaba?

firatli_genclik
Genel Müdür
19 Ağustos 2025 18:52

Yani memurların durumu çok kötü olduğu için mi millet memur olmaya çalışıyor.

