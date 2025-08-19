Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
19 Ağustos 2025 16:44
Enflasyon Farkı
Yıl sonu enflasyonu %30 olursa enflasyon farkı yüzde kaç alıyoruz hesaplayan oldu mu ya da bilen var mı ?

Yasin.Ozen
Müsteşar Yardımcısı
19 Ağustos 2025 16:50

1.30 / 1.1667 = 1.1143 yani %11.43 son 6 ayın enflasyonu çıkmış olacak. Bunu da %5 e yani 1.05 e bölünce %6.12 çıkıyor. Eğer bu şekilde olursa önerilen %11 le beraber Ocak 2026 da memurlar için %17.78 zam alınmış olur.


Produss
Daire Başkanı
19 Ağustos 2025 17:07

sayın müsteşarım az hata yapsaydın da düzeltme şansımız olsaydı

Yasin.Ozen, 2 saat önce

1.30 / 1.1667 = 1.1143 yani %11.43 son 6 ayın enflasyonu çıkmış olacak. Bunu da %5 e yani 1.05 e bölünce %6.12 çıkıyor. Eğer bu şekilde olursa önerilen %11 le beraber Ocak 2026 da memurlar için %17.78 zam alınmış olur.

