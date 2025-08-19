Reklamlardan gına geldi artık...

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
19 Ağustos 2025 16:44
Anlıyoruz sizi. Tabii ki reklamlar sizin için gelir kapısı. Para kazanmanız gerekiyor. Bundan şüphe yok. Lakin aşırı ve abartılı bir şekilde reklam var. Haber okuyamıyoruz. Forumda yorum dahi yapamaz hale geldik. 3-5 saniyede bir reklam çıkıyor. Reklam üzerine reklam. Bu durum bu siteye hiç yakışmıyor. On binlerce üyesi bulunan bir sitesiniz. Üyelerinizin çoğu Kamu görevlisi. Gerçekten yakışmıyor. Umarım bu durumu gözden geçirirsiniz ve üye kaybı yaşamazsın. Bu bir şikayettir. Lütfen ciddiye alın.


DEVE35
Aday Memur
19 Ağustos 2025 16:49

adblock yap kardeş

