Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ağustos 2025 18:15
Memur Sözleşmesi haber yok
sözleşmeden haber yok bilgi alamıyoruz son dakikaya kadar pazarlık yapılıyor sanırım

Yusuf1454
Aday Memur
19 Ağustos 2025 18:15
her sene olduğu gibi gece yarısı açıklama yapılır

v3ron
Aday Memur
19 Ağustos 2025 18:26
Katakulle Cumhuriyeti çok şey yapma

Yusuf1454
Aday Memur
19 Ağustos 2025 18:27
umut fakrin ekmeği be dostum

nrttn21
Aday Memur
19 Ağustos 2025 18:32
malesef ki değişen bişey olmayacak

Exsoso
Aday Memur
19 Ağustos 2025 18:49

Duyum mu tahmin mi hocam?

nrttn21, 23 dk. önce
malesef ki değişen bişey olmayacak
