Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ağustos 2025 18:20
Sicil notu sorunsalı

Bilindiği üzere, kamu kurumlarında çalışan memurlara amirleri tarafından her yıl sicil notu denilen bir performans puanı veriliyor. Yani bir memurun hal ve hareketleri, disiplini, yaptığı işin çıktıları tek bir kişinin bireysel değerlendirmesiyle bir not şeklinde belirleniyor. Böyle bir sistemin adil olmadığı, bilimsel bir yanı olmadığı, güvenilir olmadığı açık bir şekilde ortadadır. Üstelik, memuruyla kişisel sorunları olan bir amirin tek taraflı değerlendirmesi ne kadar güvenilir olabilir? Böyle bir sistemin amirler tarafından memurlar üzerinde bir sopa gibi kullanılıp kullanılmadığı da tartışmalıdır, ki çoğunlukla bir sopa görevi görmektedir.

Diğer taraftan, memurların amirleri hakkındaki görüşlerini, tutumlarını ölçen, mevzuatta yer alan sicil notunu memur tarafından dengeleyecek bir sistem yok hali hazırda. Amirler memurları hakkında sicil notu veriyorken memurlar neden amirleri hakkında sicil notu vermesin? Bunun mantıklı hiçbir açıklaması yok. Gerek bir denetim aracı görevi görmesi açısından gerekse de amirlere tek taraflı olarak tanınan sicil notu sisteminin dengelenmesi için memurlara da amirleri hakkında sicil notu vermeleri yeni bir yasal düzenleme olarak getirilmelidir.

Hali hazırda, çok uluslu şirketlerde, bazı kurumsal firmalarda yapılan uygulamalarda, şirket çalışanları işyerlerindeki, kendi birimlerindeki amirleri hakında anket doldurmakta, şirket teamüllerine aykırı gördükleri durumları üst yönetimlere bildirdikleri imkanlar çalışanlara sunulmakta, yöneticilerin de performanslarının çalışanlar tarafından değerlendirildiği uygulamalar çalışanlara sunulmaktadır.

Kamu kurumlarında çalışan memurlara da böyle imkanların yasal olarak sunulması gerekmektedir. Sicil notu adaletsizliğinin giderilmesi gerekmektedir. Bu konunun sendikalar tarafından acilen dile getirilmesi, devlet büyüklerimizin bu konuda adım atması gerekmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın vaktinde söylediği "Devleti bir şirket gibi yönetmek" idealinin gerçekleşmesi için, bu tür adımların atılması önem arz etmektedir.

Çok Yazılan Konular

Memurla dalga geçilmesiYeni teklifi açıklıyorumbugün yeni teklif gelecek mi?18 Ağustos İş Bırakma Eylemi%11+yıl sonu enflasyon tahmini.Memur kız çocuğu ölen anne ya da babadan maaş alır mı?borç batağımdayım. cebimde param kalmadı.Saat 18:30?daki tahminim. Yüzde 11 ve 1250 tlSosyal Denge Tazminatı2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?

Sözlük

Baykuş 3 umurumda değil 1 ameliyat dikişi 1 ölü dil 1 ben yoldan gönüllü çıktım 1 sosyal medya üzerinden 1 mevlid yemeği ile ilgili içerik üreten kız 1 makyavelizm 1 günün filmi 1 şiir 1

Son Haberler

Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıktığını duyurduÖzelleştirme ihalesinde bazı taşınmazlara 2,9 milyar liralık teklif geldiFenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen taburcu olduBorsa günü yükselişle tamamladıTrump, Ukrayna'nın NATO'nun asla bir parçası olmayacağını yineledi

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur