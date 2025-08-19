Sicil notu sorunsalı

Bilindiği üzere, kamu kurumlarında çalışan memurlara amirleri tarafından her yıl sicil notu denilen bir performans puanı veriliyor. Yani bir memurun hal ve hareketleri, disiplini, yaptığı işin çıktıları tek bir kişinin bireysel değerlendirmesiyle bir not şeklinde belirleniyor. Böyle bir sistemin adil olmadığı, bilimsel bir yanı olmadığı, güvenilir olmadığı açık bir şekilde ortadadır. Üstelik, memuruyla kişisel sorunları olan bir amirin tek taraflı değerlendirmesi ne kadar güvenilir olabilir? Böyle bir sistemin amirler tarafından memurlar üzerinde bir sopa gibi kullanılıp kullanılmadığı da tartışmalıdır, ki çoğunlukla bir sopa görevi görmektedir.

Diğer taraftan, memurların amirleri hakkındaki görüşlerini, tutumlarını ölçen, mevzuatta yer alan sicil notunu memur tarafından dengeleyecek bir sistem yok hali hazırda. Amirler memurları hakkında sicil notu veriyorken memurlar neden amirleri hakkında sicil notu vermesin? Bunun mantıklı hiçbir açıklaması yok. Gerek bir denetim aracı görevi görmesi açısından gerekse de amirlere tek taraflı olarak tanınan sicil notu sisteminin dengelenmesi için memurlara da amirleri hakkında sicil notu vermeleri yeni bir yasal düzenleme olarak getirilmelidir.

Hali hazırda, çok uluslu şirketlerde, bazı kurumsal firmalarda yapılan uygulamalarda, şirket çalışanları işyerlerindeki, kendi birimlerindeki amirleri hakında anket doldurmakta, şirket teamüllerine aykırı gördükleri durumları üst yönetimlere bildirdikleri imkanlar çalışanlara sunulmakta, yöneticilerin de performanslarının çalışanlar tarafından değerlendirildiği uygulamalar çalışanlara sunulmaktadır.

Kamu kurumlarında çalışan memurlara da böyle imkanların yasal olarak sunulması gerekmektedir. Sicil notu adaletsizliğinin giderilmesi gerekmektedir. Bu konunun sendikalar tarafından acilen dile getirilmesi, devlet büyüklerimizin bu konuda adım atması gerekmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın vaktinde söylediği "Devleti bir şirket gibi yönetmek" idealinin gerçekleşmesi için, bu tür adımların atılması önem arz etmektedir.