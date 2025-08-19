Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ağustos 2025 18:36
2027 temmuza kadar son çift haneli zammı alabiliriz.

ocakta son çift haneli zammı aldıktan sonra her ay %2 açıklansa temmuza %8,56, 2027 ocakta ise %9,46 zam alıyoruz. belki 2027 temmuzda tekrar çift olur. 2025'te kemer sıkacağız dedik de esas kemeri bu dönemler sıkacağız anlaşılan.


A.C.D.C
Daire Başkanı
19 Ağustos 2025 18:52

umarım. enflasyon durulsun da zam mam derdimiz olmasın

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memurla dalga geçilmesiYeni teklifi açıklıyorumbugün yeni teklif gelecek mi?18 Ağustos İş Bırakma Eylemi%11+yıl sonu enflasyon tahmini.Memur kız çocuğu ölen anne ya da babadan maaş alır mı?borç batağımdayım. cebimde param kalmadı.Saat 18:30?daki tahminim. Yüzde 11 ve 1250 tlSosyal Denge Tazminatı2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?

Sözlük

j harfi 1 makyavelizm 1 günün filmi 1 mevlid yemeği ile ilgili içerik üreten kız 1 şiir 1 ben yoldan gönüllü çıktım 1 ameliyat dikişi 1 zerdeçal 1 Baykuş 3 ölü dil 1

Son Haberler

Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıktığını duyurduÖzelleştirme ihalesinde bazı taşınmazlara 2,9 milyar liralık teklif geldiFenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen taburcu olduBorsa günü yükselişle tamamladıTrump, Ukrayna'nın NATO'nun asla bir parçası olmayacağını yineledi

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur