Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ağustos 2025 18:51
Hakem heyetine gitmesin diyen çok akıllılar okusun

Arkadaşlar toplu sözleşme kadarları hakem heyetine gittiğnde doğrudan kabul ediliyor evet hepiniz çok haklısınız fakat atladığınız konu meclise gittiğinizde çoğunluk yine o hakem heyetini gönderenlerde ve en önemlisi de eğer hakem heyetine gitmiyoruz deyip meclise bırakılırsa memur zammı harici genel hükümlerin tamamı reddolunur. Yani müzakeresi yapılan ek kazanımların tamamı gitsin umrumuzda değil diyorsanız destek verin dicemde öyle bir aklı evvel arkadaş yoktur heralde. Toplu sözleşme de sadece enflasyon zammı alınır önemli olan ek kazanımlardır aklınızı başınıza alın.


Apirlo
Aday Memur
19 Ağustos 2025 19:13

İyi de toplu sözleşmeden hangi ek kazanımı elde ediyoruz? Ek ödemelerin emekliliğe yansıma mi? Tediye ikramiye yol parası yemek parası mi? Nobet ücretlerinin hakkaniyeti mi? Hangisini alacağız ki Allah aşkına?

Bari adam gibi zam alalım da gerisi önemli değil zaten hiçbir ek kazanım elde edilemiyor.


sucukluyumurta1
Genel Müdür
19 Ağustos 2025 20:30

Memurun düştüğü duruma bak işçiler arkadan kahkaha atarak gülüyor. Memura bunu reva görenlere hakkımızı helal etmiyoruz. Memura verin madem yol yemek sosyal yardım, bıraktım artık ikramiyeyi falan, en azından insani ihtiyaçları verin. Lan özel sektörde bile personelin yol yemeği karşılanır devlet bunu bile vermekten aciz..

