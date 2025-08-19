Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ağustos 2025 19:22
Ücret Dışındaki Sosyal Haklar Konusu Ne Oldu ?
Sosyal haklarla ilgili tek bir açıllama yok. Neden yetkili sendika bu konuda aydınlatıcı olmuyor ?

Çok Yazılan Konular

Memurla dalga geçilmesiYeni teklifi açıklıyorumbugün yeni teklif gelecek mi?18 Ağustos İş Bırakma EylemiMemur kız çocuğu ölen anne ya da babadan maaş alır mı?%11+yıl sonu enflasyon tahmini.borç batağımdayım. cebimde param kalmadı.Sendika temsilcileri yeniden bakanlığa çağrıldı2025 Memurlara ek 1 derece verilmesi?Saat 18:30?daki tahminim. Yüzde 11 ve 1250 tl

Sözlük

makyavelizm 1 günün filmi 1 ben yoldan gönüllü çıktım 1 ölü dil 1 şiir 1 diyojen 1 umurumda değil 1 zerdeçal 1 j harfi 1 sosyal medya üzerinden 1

Son Haberler

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştüYahşihan Belediyesine irtikap soruşturması: 2 gözaltı daha4'üncü Gökbey helikopteri JGK envanterine katıldıBakan Kurum: Ülkemizin en büyük atık su tünelini Hatay'da inşa ediyoruzSüper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur