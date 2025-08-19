Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ağustos 2025 19:50
Sadece zam oranı mı var başka kazanım yok mu
toplu sözleşmede sadece zam oranı mı var hizmet kolları kazanımı var mı aile yardımı çocuk yardımı ekders yığınla. talep vardı ne oldu o iş

Yorumsuzadam
Memur
19 Ağustos 2025 20:01

Yine sıfır çektik gibi gözüküyor.


egop0
Memur
19 Ağustos 2025 20:13
Toplu Sözleşme imzalanınca açıklanacak

sucukluyumurta1
Genel Müdür
19 Ağustos 2025 20:22

İşçiler kahkaha atarak gülüyor. Bunların diline düştük ya ne diyeyim...


hll3245
Memur
19 Ağustos 2025 20:41

bende anlamadım bir ton talep var hiçbiri önemsenmiyor sendika zam oranını hiçbirzaman tutturamadı yan haklar ne alemde

ilave derece

sicil affı

özlük haklar aileye ilişkin vs

bu kadar talep sadece laf kalabalığı mıydı

Toplam 4 mesaj

