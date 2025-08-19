Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


19 Ağustos 2025 19:57
3+1 EŞİM ÖZEL SEKTORDE
3+1 tibbi sekreter olarak çalışıyorum üç Yukon silence özel stored linesman yanına tayin olabilir mjyim yoksa dört yilmi beklicem bilen veya başına gelen varmı

didemyilmazyy
Aday Memur
19 Ağustos 2025 20:01
İNGİLİZCE KLAVYEYE GECMIS MALESEF 3 sene dolunca mı tayşn hakkı var eşim özel sektör de çalışıyor 720 gün primi var 3 yıl mı dört yıl mı

birgaripyolcuk
Aday Memur
19 Ağustos 2025 20:20
3 yıl sonunda kadroya geçer geçmez tayin dilekçeni ver maç 1 ay sonra gidersin eşinin yanına

didemyilmazyy
Aday Memur
19 Ağustos 2025 20:20
kesin mi ya herkes başka bişey diyor kimisi bir sene daha çalışacaksın dört sene dolunca diyor giden biri yok mu hiç ya
birgaripyolcuk, 1 saat önce
3 yıl sonunda kadroya geçer geçmez tayin dilekçeni ver maç 1 ay sonra gidersin eşinin yanına

didemyilmazyy
Aday Memur
19 Ağustos 2025 20:21
kimisi 4 sene diyor bir sene daha çalışacaksın diyor kesin mi acaba
birgaripyolcuk, 1 saat önce
3 yıl sonunda kadroya geçer geçmez tayin dilekçeni ver maç 1 ay sonra gidersin eşinin yanına
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Teşvik3+1 EŞİM ÖZEL SEKTORDE 2026 Promosyon miktarıÜnvan değişikliği ve disiplin ceza durumuYarı zamanlı çalışmaSözleşmeli sağlık personelinin maaşı eksik mi yatıyor?%20 Fazla ek ödemeÜnvan değisikliği mülakatHükümetin yeni teklifiEğitim durumu tayini

Sözlük

ölü dil 1 umurumda değil 1 ben yoldan gönüllü çıktım 1 Baykuş 3 zerdeçal 1 sosyal medya üzerinden 1 günün filmi 1 mevlid yemeği ile ilgili içerik üreten kız 1 ameliyat dikişi 1 şiir 1

Son Haberler

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştüYahşihan Belediyesine irtikap soruşturması: 2 gözaltı daha4'üncü Gökbey helikopteri JGK envanterine katıldıBakan Kurum: Ülkemizin en büyük atık su tünelini Hatay'da inşa ediyoruzSüper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur