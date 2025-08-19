Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Ağustos 2025 20:16
Promosyona tepki olarak sendikadan istifa edecek misiniz?

Yetkili sendikaya üye olmam için çok ısrar ettiler, valiz verdiklerini söylediler, kota mota bir şeyler zırvaladılar yine de o kadar ısrar etmelerine rağmen geçmedim. Herkes valiz için size geçerse sendikalar arasında nasıl rekabet olacak dedim. sizle hükümet kapalı kapılar ardında anlaşıp karşımıza çıkıp tiyatro oynayacaksınız. Yok biz çok ısrar ettik, direttik ama bu kadar alabildik, lakin üzülmeyin size teselli ödülü olarak valiz vereceğiz. Keşke herkes şu sendikadan istifa etse de akılları başlarına gelse. Personel üzerinden dünyanın parasını kazanıyorlar. 100.000 üyeleri varsa her ay 100 TL aidat kesiliyorsa nereden bakarsanız en az ayda 10.000.000 TL kazanıyorlar. Yılda ise 100.000.000 TL'lere ulaşıyor bu kazanç. Ne kadar üyeleri olduğunu bilmediğim için en az rakamlar üzerinden konuştum. Bunun karşılığı yılda bir verilen 100 TL'lik valiz mi yani? Bütün sendikalar kapatılıp bu paralar sendika yerine personele verilirse yine de daha kazançlı çıkarız emin olun, zaten bir şey yaptıkları yok. İstifa edin en azından sizin üzerinizden zengin olmasınlar


garrus
Aday Memur
19 Ağustos 2025 20:32

Ben aynı gün verdim istifamı. Ne zam konusunda iyiler ne promosyon konusunda ne özlük hakları konusunda. İşe ilk başladığımda cahil cühelayken üye olmuştuk bin bir lafla üye ettiler. Şu an bir sendika üyeliğim henüz yok. Diğer sendikalara bakmamışım bile kızıyorum kendime. Tepkimizi sendikadan istifa ederek göstermezsek bu devran böyle gider!


sphinx80
Memur
19 Ağustos 2025 20:39
korkak çok kimse etmez

garrus
Aday Memur
19 Ağustos 2025 20:55

Fikirlerinizi yazın arkadaşlar. 200 kişi okuyup 2 kişi fikir beyan ediyor. Promosyon başlığı altında kavga etmeye gelince hakaret spamlarının ardı arkası kesilmiyor ama. Sendikalar bizim üyelimlerimizle var oluyor. Biz onlara değil onlar bize muhtaçlar. Bizin emeğimizin kaymağını niye hep başkaları yesin?


v3ron
Aday Memur
19 Ağustos 2025 20:58
git bunu öğretmenler formunda yaz. Sendikanın toplam üyesinin %85i öğretmenler

garrus
Aday Memur
19 Ağustos 2025 21:00

Bilmiyordum. Yazalım tabiki de.

v3ron, 51 dk. önce
