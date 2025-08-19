Promosyona tepki olarak sendikadan istifa edecek misiniz?

Yetkili sendikaya üye olmam için çok ısrar ettiler, valiz verdiklerini söylediler, kota mota bir şeyler zırvaladılar yine de o kadar ısrar etmelerine rağmen geçmedim. Herkes valiz için size geçerse sendikalar arasında nasıl rekabet olacak dedim. sizle hükümet kapalı kapılar ardında anlaşıp karşımıza çıkıp tiyatro oynayacaksınız. Yok biz çok ısrar ettik, direttik ama bu kadar alabildik, lakin üzülmeyin size teselli ödülü olarak valiz vereceğiz. Keşke herkes şu sendikadan istifa etse de akılları başlarına gelse. Personel üzerinden dünyanın parasını kazanıyorlar. 100.000 üyeleri varsa her ay 100 TL aidat kesiliyorsa nereden bakarsanız en az ayda 10.000.000 TL kazanıyorlar. Yılda ise 100.000.000 TL'lere ulaşıyor bu kazanç. Ne kadar üyeleri olduğunu bilmediğim için en az rakamlar üzerinden konuştum. Bunun karşılığı yılda bir verilen 100 TL'lik valiz mi yani? Bütün sendikalar kapatılıp bu paralar sendika yerine personele verilirse yine de daha kazançlı çıkarız emin olun, zaten bir şey yaptıkları yok. İstifa edin en azından sizin üzerinizden zengin olmasınlar