Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


19 Ağustos 2025 20:19
aday memur ile normal memurun istifa süreci aynı mı?

aday memurun istifa süreci ile normal memurun istifa süreci arasında fark var mıdır? usule uygun istifa eden aday memur 6 ay sonra geri dönebiliyor mu mesela bu konuda mevzuat net mi? usulsuz istifada normal memur 1 yıl dönemiyor aday memur içinde aynısı geçerli mi?

