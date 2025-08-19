Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Ağustos 2025 21:03
Yetkili sendika değişimi hakkında görüşleriniz

Öncelikle Adalet Bakanlığı?na bağlı çalışıyorum. Bugün öğrendiğim kadarıyla yetkili sendikanın çoğu üyesini öğretmenler oluşturuyor. Hem haklarımızın korunması hem de haklarımızın geliştirilmesi açısından yetkili sendikayı yetersiz bulduğumdan istifa ettim. Siz değerli eğitmenlerin bu konu hakkındaki görüşlerini öğrenmek isterim.


karub9191
Şef
19 Ağustos 2025 21:06

Eden etti hocam zaten. Etmeyenler müdürlük bekler müdür yardımcılığı bekler. Onların tuzu kuru

