Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ağustos 2025 22:02
Sendika imzaladı mı sözleşmeyi?

Ortalıkta imzaladı haberleri dönüyor.


bazı harfler
19 Ağustos 2025 23:11

Nerede mesela örnek göster


firatli_genclik
Genel Müdür
19 Ağustos 2025 23:17

İnşallah imzalamıştır. Gidersen hakeme, yersin bir tekme.

