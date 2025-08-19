Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


19 Ağustos 2025 22:08
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ HAKKINDA
Arkadaşlar, Başından geçen veya konuya hakim olan varsa cevaplarsa sevinirim. Göreve iade edilen memur, ihraçtaki dönemlerle ilgili manevi tazminat talebi açma şartları nelerdir? İade sonrası öncelikle İdareden (EGM), dilekçe ile talep edip olumsuz cevap aldıktan sonra mı mahkeme açmalıyız? Doğrudan mahkeme açsak usulen Red olur mu? Eğer EGM den öncelikle dilekçe ile talep edeceksek, istediğimiz tazminat miktarını rakam olarak da bildirmelimiyiz? Her halükarda bu dava için, zamanaşımı süresi iade sonrası 60 gün müdür? yoksa manevi tazminat olduğu için 1 yıl içinde açılabilir mi?

