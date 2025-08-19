Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Ağustos 2025 22:15
İlçe emri il emrine dönüşür mü?

merhaba hocalarım eşim ilçedeydi ve eş durumu istedim sonra 11 ağustosta il emri verildi akşamında da sıra tayini ile eşimin il merkezine tayini çıktı ve 12 ağustosta benim ilçe emrine verildiğim kararnamem geldi. acaba bunu dilekçeyle iptal edip il emrine değiştirebilir miyiz?

Çok Yazılan Konular

Geçmiş olsun. Son teklif: 11+7 + 4+4Sınıf rehberliği ek ders ücreti kaldırılıyor mu?Kuşa dönen ek dersler Okul psikolojik danışmanlığı statüsü artırılmalıNorm Fazlası Öğretmenlerin Atama Duyurusuİkinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme.ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Benim Tahminim 2026: %12 + %8 2027: %5 + %5 Seminerler online olmalıYöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi

Sözlük

sosyal medya üzerinden 1 j harfi 1 şiir 1 ameliyat dikişi 1 Baykuş 3 zerdeçal 1 umurumda değil 1 ölü dil 1 ben yoldan gönüllü çıktım 1 diyojen 1

Son Haberler

İDDK, Samanyoluhaber.com Haber Sitesine Sıkça Giriş Yapılmasını Tek Başına Delil Saymadı20 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıklarıTaziye evinde husumetliler arasında kavga: 1 ölüKanal çalışmasında üzerine ağaç devrilen 75 yaşındaki işçi öldüMEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul

Editörün Seçimi

Memurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+SeyyanenMemursen ve kamusen uyeleri istifa ettiniz ettinizSendika aidatını memur cebinden ödesin, Devlet ödemesin!Ali Yalçın istifa etmelidirKamu İşçisi ile Memur