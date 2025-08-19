Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
19 Ağustos 2025 22:34
yapılandırma
3.11 den yapilandirma yapan var mi

1903Alparslan
Aday Memur
19 Ağustos 2025 23:10

Ben gittim yapmadılar 3 ay önce 292 bin borcu 3.99 dan yapıpandırmışlardı aylık ödeme 33 bin bu ay maaşı kurtardım ödeme yapmadm bakalım gecikmeye girdim bidaha denicem şansımı


Fırtına6655
Aday Memur
20 Ağustos 2025 00:19
ilk gittiginizde 3.11 olayı yoktu sanirim
