KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


20 Ağustos 2025 00:18
Psikiyatri

Beyler 32.dönem pomemi kazandım 2015 te 4 ay içinde 5 kere psikiyatriste ailem götürmüş 15 yaşındayken fakat tanı ve ilaç yok psikiyatrik muayene tanısı yazıyor 2021 de ise dikkat eksikliği tanısı var ve 1 ilaç var fakat bir kez gittim pomem genel sağlıkta sorun yaratır mı? 4 yıldır gitmiyorum psikiyatriste

