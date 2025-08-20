Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


20 Ağustos 2025 02:48
MEMUR İÇİN TEBLİGAT

Tebligat elimize ulaştığında mı "15"gün içinde iş başı yapacağız yoksa tebligat gönderildiği tarihi mi esas alacağız?

İkinci sorum bir barkod numarası yok, sorgulama yapamıyorum PTT üzerinden, müşteri temsilcisinden. PTT den bana bilgilendirme mesajı, araması gelir mi?

Teşekkürler.

