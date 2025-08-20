Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Peki ne olacak bundan sonra ? Dünkü toplantıdan da bir ses çıkmadı ....

Dün sendika yetkililerini çağırmışlardı muhtemelen yeni bir teklif bile gelmedi ve uzlaşı olmadı. Ne olacak şimdi ? İstifa etsek sendikalardan bir şeyler değişir mi ? nasıl bir tepki gösterebiliriz


12+8 olmuş ama. Hakeme kaldı diye Bi söylenti var sitelerde


Dün kü toplantı "Teklifimizi kabul et hakem heyetine gidersen bunu bile vermeyeceğim." diye yapıldı.


dün gece ikiye kadar görüşmelerin devam ettiği söyleniyor iki taraftan da olumlu veya olumsuz bir açıklama yok şu an ayın 22' sene kadar çalışmaların devam edebileceği söylenmişti memurlar.net olağan bir süreçten bahsetmiş ama hizmet kollarında anlaşmalar olabilir özellikle cumhurbaşkanın hakişte yaptığı konuşma sonrası son karar orada galiba onun için sendikalar şu ana kadar sessiz yan hatlarda iyleştirmeler olabilir


İstifa etsek???? Yani daha istifa etmimişsin? Arkadaş bütün suçlu sen ve senin gibileri...

benim hangi sendikada olduğumu nerden biliyon? ben zaten malumsende değilim olan sendikamda bu görüşmeleri yapanlarla alakasız bir sendika ben verecekleri 600 den de vazgeçip sendikasız kalmayı kast ettim. Bilmeden yargılamada bizim insanımızda nirvana

