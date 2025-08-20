Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


20 Ağustos 2025 09:29
Jandarma Uzm. Erb. Mülakatları Ne Zaman Başlar?

Kilo fazlam olduğundan dolayı tahmini olarak sayın abilerim jandarma başvuruları başladı fakat alımın mülakatları ne zaman başlar tam olarak belli bir süresi nedir bunun? Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.

Polis ve Askere ek zam

