yeni atananlara ise başlama için verilen süre

arkadaşlar kamu kurumunda vhki olarak çalışıyorum. sağlık bakanlığına sözleşmeli sağlık teknikeri olarak atanmayi düşünüyorum (istifa ederek geçeceğim) güvenlik soruşturması bittiğinde bizi işe başlamamız için çağıracaklar bana istifami tamamlamak için ek sure verirler mi ?

